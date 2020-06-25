واشنطن ترفع سعر "رأس" زعيم داعش إلى 10 ملايين دولار

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واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء مضاعفة المكافأة المعروضة في مقابل الحصول على أي معلومات تتيح القبض على الزعيم الجديد لتنظيم الدولة الإسلامية، لتصل بذلك قيمة هذه المكافأة إلى عشرة ملايين دولار.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى "ساعد في ارتكاب وتبرير اختطاف أفراد الأقليات الدينية اليزيدية في شمال غرب العراق وذبحهم والمتاجرة بهم".

وكانت واشنطن وضعت الزعيم الجديد للتنظيم في آذار/مارس على لائحتها السوداء "للإرهابيين الدوليين".

قُتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي ليل 26-27 تشرين الأول/أكتوبر 2019 في عملية عسكرية أميركية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا. وفي نهاية الشهر ذاته، أعلن التنظيم رسميا تعيين أبا ابراهيم الهاشمي القرشي خلفاً للبغدادي.

لكنّ القرشي لم يكن معروفًا لدى المحللين، حتّى إنّ بعضهم شكك أصلاً في وجوده. ومنذ ذلك الحين، حددت العديد من أجهزة المخابرات الغربية المولى على أنّه الزعيم الحقيقي لتنظيم الدولة الإسلامية.