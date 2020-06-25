شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر"صحة البرلمان" يحذر المواطنين من التهاون فى تطبيق الإجراءات الوقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، من تهاون البعض فى تطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها والتي أقرتها الحكومة عقب تخفيف إجراءات التعامل مع فيروس كورونا، مؤكدا أن هذا الأمر قد يتسبب فى سيناريوهات كارثية، وعلى الرغم من إعلان الحكومة استعدادها لأى من السيناريوهات المتوقعة إلا أن المواطن عليه دور كبير فى هذا الأمر، وذلك من خلال مزيد من الوعي والحرص وعدم التزاحم والتكالب ومراعاة التباعد الاجتماعي للحفاظ على الأرواح وحفظ المجتمع.

ولفت أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إلى أن الحكومة منذ بدء الأزمة تعاملت مع الأوضاع بجدية، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القوية، وبما انه لا مفر من التعايش مع هذا الفيروس الذى لا يعلم أحد حتى الآن متى ينتهى، هناك اتجاه عالمي لتخفيف الإجراءات ووضع خطة للتعايش مع هذا الفيروس، على أن يكون المواطن هو محور تطبيق هذه الخطة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الالتزام بأدوات التعقيم، والكمامة، والتباعد الاجتماعى فى مختلف الهيئات والمؤسسات، وأن يكون المواطن حريص على نفسه وعلى أسرته أولا وفى حال إن وجد بعض الأماكن مزدحمة عليه عدم التواجد وسط هذا الزحام، متابعا:" الوعى أهم سلاح لمواجهة هذه الجائحة".

الجدير بالذكر أن المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، ناشد المواطنين بعدد من النصائح بعد تخفيف القيود عليهم بعد القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء بتخفيف القيود على المطاعم والمقاهي ودور السينما ، مطالبا بضرورة اختيار الأماكن فى الهواء الطلق، فى حالة اختيار الأماكن المغلقة لابد من التأكد من الشبابيك تكون مفتوحة والتهوية جيدة، ترك المسافة بيننا وبين الأغراب متر ونصف على الأقل، فى المطعم نختار ترابيزة بعيد عن الزحام، التأكد من ارتداء ماسك لمقدم الطعام .