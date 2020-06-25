الصين تسجل 19حالة جديدة بفيروس كورونا منها 13 في العاصمة بكين

سجلت سلطات الصحة في الصين اليوم الخميس 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليوم 24 يونيو، ارتفاعا من 12 قبلها بيوم.
ومن الحالات الجديدة، كانت 13 في بكين، وفقا للجنة الصحة العامة، مقارنة مع سبع حالات اليوم السابق.
وحتى الرابع والعشرين من يونيو حزيران، سجلت الصين في المجمل 83449 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.
تمكن متخصصون فى بكين، من تدشين مختبرا "قابل للنفخ" تم بناؤه لاختبار فيروس كورونا الجديد فى حى داشينج بالعاصمة
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