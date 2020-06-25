خبير فيروسات: شركات الأدوية تسعى لإنتاج 4 مليارات جرعة لقاح سنويا ضد كورونا

أكد جيمس روبينسون، الخبير في تحالف ابتكارات التأهب الوبائي، أن التحالف أقام شراكة مع منتجي الأدوية القادرين على إنتاج 4 مليارات جرعة سنويا من لقاح ضد فيروس كورونا، متابعا: "الآن نعرف أن بإمكاننا إنتاج ملياري جرعة كحد أدنى مستهدف حتى نهاية عام 2021.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح الخبير في تحالف ابتكارات التأهب الوبائي أن

التحالف قام بالخطوات الأولية لضمان القدرات الإنتاجية بالتعاون مع أكثر من 200 شركة للأدوية واللقاحات حول العالم، تصل قدرتها الإنتاجية إلى 4 مليارات جرعة من اللقاح سنويا، لافتا إلى أن التحالف يخطط لإقامة ما بين 8 و10 مراكز إقليمية للتوزيع لتجنب توزيع اللقاحات من مركز واحد لكل العالم.

وحتى فى غياب لقاح معتمد، يعمل التحالف على إعداد المنشآت للإنتاج والتوريد لضمان توزيع اللقاحات حول العالم، ويذكر أن "تحالف ابتكارات التأهب الوبائي الذي يتخذ من النرويج مقرا له، هو مؤسسة مختصة بتطوير اللقاحات، وهو مدعوم من قبل حكومات 14 دولة، ومؤسسة بيل جيتس الخيرية، ومنظمات خيرية أخرى وخصص التحالف 829 مليون دولار لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا لـ9 شركات ومؤسسات علمية تعمل على تطوير اللقاح.