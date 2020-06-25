شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ... 19 حالة جديدة بكورونا منها 13 في بكين والان نبدء بالتفاصيل
ومن الحالات الجديدة، كانت 13 في بكين، وفقا للجنة الصحة العامة، مقارنة مع سبع حالات اليوم السابق.
وحتى الرابع والعشرين من يونيو حزيران، سجلت الصين في المجمل 83449 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.
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