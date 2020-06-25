شكرا لقرائتكم جريمة روعت مصر.. دبر واقعة اغتصاب لزوجته ليتزوج بأخرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف المستشار حمادة الصاوي النائب العام في مصر تفاصيل جريمة بشعة هزت مشاعر المصريين، وأحدثت دويا على مواقع التواصل .

ودشن رواد مواقع التواصل هاشتاغ تحت عنوان " عاوزين حق إيمان عادل " وهي فتاه تبلغ من العمر 21عاما تمً العثور عليها مقتولة في منزلها بقرية ميت عنتر بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية شمال البلاد .

وتبين من التحقيقات أن الفتاة تعاني من خلافات شديدة مع زوجها حيث علمت برغبته في الزواج من أخرى، فطلبت الطلاق، حتى يمكنه الزواج وتتفرغ هي لدراستها وتربية طفلها .

وطلبت أسرة الزوجة من الزوج إنهاء إجراءات الطلاق ومنح ابنتهم حقوقها القانونية والمالية، لكن الزوج حاول التنصل من تلك الالتزامات وهداه تفكيره لحيلة شيطانيًة لتطليق زوجته وإبراء ذمته من حقوقها المالية والقانونية .

طلب الزوج من عامل يعمل معه في محل ملابس يمتلكه، ومنحه مفتاح شقته، وطلب منه التنكر وارتداء النقاب ودخول الشقة، واغتصاب زوجته وتدبير فضيحة جنسية لها حتى يمكنه تطليقها دون منحها حقوقها .

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نفذ العامل ما طلبه منه الزوج، وعندما حاول اغتصاب الزوجة قاومته فقتلها، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه واعترف تفصيليا بجريمته .

وقال النائب العام في بيان الأربعاء إنها باشرت التحقيقات في واقعة مقتل المجني عليها إيمان حسن عادل بـطلخا، وأمرت بحبس زوجها وعامل لديه احتياطيًّا لاتهامهما بقتلها.

وذكر النائب العام أن وحدة الرصد رصدت مطالبات عدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقصاص للمجني عليها من زوجها وآخر لاتهامهما بقتلها لرغبة الزوج في التخلص منها، وتداول مقطع مصور نُسب للقاتل مُرتديًا نقابًا خلال توجهه لارتكاب جريمته.

و كشفت تحقيقات النيابة أنه لخلافات زوجية دائمةً بين المجني عليها وزوجها، ورفْضِ أهل الزوج رغبتَه في تطليقها، فكَّر في اختلاق واقعة تُخلُّ بشرفها لإنهاء علاقته بها، فاتفق مع عاملٍ لديه على أن يتوجه لزوجته –بمسكنهما- ويغتصبها كرهًا عنها، مستغلًا في ذلك إصابتها بنوبات من ضيق التنفس والإغماء تَحُولُ دون مقاومتها؛ ليحضر هو خلال ذلك متظاهرًا بضبطها على تلك الحالة المخلة، وينهي علاقته معها، وذلك مقابل مبلغ نقدي اتفق على تقديمه للقاتل .

وعاينت النيابة العامة مسرح الحادث، وتبين من مناظرة جثمان المجني عليها وجودَ آثار برقبتها وجرحٍ بوجهها.

واعترف المتهمان بتفاصيل الجريمة وقررت النيابة حبسهما تمهيدا لإحالتهما للمحاكمة.