شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يتقدم بسؤال للحكومة عن المحاصيل البديلة للأرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بسؤال حول المحاصيل البديلة لزراعة الأرز، خاصة وأن هناك خطة من قبل وزارة الرى بتحديد بعض المساحات هي المسموح لها فقط زراعتها أرز، وما دون المحدد سيتم توقيع غرامة على الفلاح، مما يستوجب ضرورة أن تكون هناك محاصيل بديلة للمزارعين تحقق هامش ربح، وذلك يكون من خلال التنسيق بين الزراعة والرى فى هذا الإطار للحفاظ على قطاع الزراعة الذى يحظى باهتمام كبير لدوره فى دعم الاقتصاد القومى.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن هناك تربة ذات مواصفات خاصة، يصعب زراعتها محصول آخر غير الأرض نتيجة ارتفاع نسبة الأملاح فى هذه الأراضى، وفى حال استثناء هذه الأراضى من الخريطة السنوية لزراعة أرز لابد من توفير محصول بديل يتناسب مع طبيعة هذه التربة وفى نفس الوقت يحقق هامش ربح للفلاح ويكون إضافة لقطاع الزراعة، حتى لا يلجأ البعض لمخالفة قرار وزارة الري بشأن تحديد المساحات المسموح بزراعتها أرز أو حتى لا يتم تبوير الأرض وفى كلتا الحالتين خسارة كبيرة للقطاع.

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وطالب عضو لجنة الزراعة، مركز البحوث بتوفير سلالات وبذور جديدة تتوافق مع طبيعة التربة ذات المواصفات الخاصة، لعدم مخالفة القرارات وفى نفس الوقت لعدم فرض غرامات على الفلاح وإثقال كاهله.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية. كما يجب أن يكون السؤال واضحا مقصورا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أى تعليق، وأن يكون خاليا من العبارات غير اللائقة.