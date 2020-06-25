شكرا لقرائتكم خبر عن النائب على بدر يطالب إنشاء مصنع للنباتات الطبية والعطرية ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب على بدر، إنشاء مصنع للنباتات الطبية والعطرية ببنى سويف، مؤكدا أنه سيكون من أبرز المقومات التى تعمل على توفير مزيد من فرص العمل وتعظيم الاستفادة من هذه الأصول فى إطار خطة الدولة وجهودها لتعظيم الاستفادة من الموارد المتواجدة فى كل محافظة وكذلك الأصول غير المستغلة، وفى إطار دعم قطاع الزراعة الذى يعد من أبرز مقومات الاقتصاد القومى، ومن أجل النهوض بأوضاع الفلاح.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة دعم الفلاح المصرى، وذلك فى مختلف القطاعات المتعلقة بالزراعة، لافتا إلى أن ميكنة جميع الخدمات الزراعية يساهم بشكل كبير فى وصول الدعم لمستحقيه، والقضاء على بعض الملاحظات فى منظومة دعم الأسمدة والمبيدات والتقاوى، مطالبا على ضرورة أن يتم ترجمة الاهتمام بالزراعة من خلال الموازنة العامة للعام المالى الجديد.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن محافظات الصعيد مليئة بالثروات والأصول التى يجب وضع خطة عاجلة لتعظيم الاستفادة منها لزيادة الموارد وفى نفس الوقت لخلق فرص عمل للشباب عن طريق المشروعات الصغيرة لتوفير عمل لهم، مقترحا إنشاء مناطق صناعية للتصنيع الزراعى للفلاح المصرى، على أن يتم الاهتمام بالبحث العلمي للنهوض بقطاع الزراعة كواحد من ضمن القطاعات، لافتا إلى أن أزمة فيروس كورونا أثبتت للعالم أهمية البحث العلمي ومكانته.

الجدير بالذكر أن النباتات الطبية والعطرية تستخدم في تحضير بعض الأدوية مثل أدوية تسكين آلام المفاصل والالتهابات الروماتزمية، تحضير أدوية ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين وكمطهر، إنتاج الزيوت الثابتة حيث تحتوى بذور بعض هذه النباتات على زيوت ثابتة تدخل فى تركيب بعض المستحضرات الطبية، وتجهيز الأغذية الخاصة بعلاج مرض تصلب الشرايين والذبحة الصدرية مثل زيت بذرة الهوهوبا ، وعباد الشمس ، والكتان ، والخروع.