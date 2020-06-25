صحة كفر الشيخ تسجل 75 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار: سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، أمس الأربعاء، 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأكد مصدر مسئول بالمديرية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه جرى أخذ عينات من المشتبه في إصابتهم بالفيروس على مستوى المستشفيات التابعة للإدارات الصحية بمدن ومراكز المحافظة لتحليلها، مشيرًا إلى أنه جاري تجهيزهم، وتحويلهم إلى أي مستشفى للعزل الصحي بمدينة بلطيم، أو بالمدينة الجامعية بنين بسخا، أو خارج المحافظة، أو تطبيق بعضهم للعزل المنزلي، لاستكمال علاجهم. ​

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