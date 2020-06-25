شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6 درجات يضرب نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل
ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر جزيرة ساوث آيلاند في نيوزيلندا مساء أمس.
وذكرت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" أن مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومترا غربي ميلفورد ساوند في فيوردلاند وعلى عمق 5 كيلومترات.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
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