شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6 درجات يضرب نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر جزيرة ساوث آيلاند في نيوزيلندا مساء أمس.

وذكرت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" أن مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومترا غربي ميلفورد ساوند في فيوردلاند وعلى عمق 5 كيلومترات.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.