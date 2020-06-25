ترامب يكشف عن وجهة القوات الأمريكية بعد ألمانيا

كشف رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، عن اعتزامه نقل قوات أمريكية من ألمانيا إلى بولندا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البولندي أندريه دودا، بالبيت الأبيض، انتقد خلاله برلين لعدم الوفاء بهدف الإنفاق الدفاعي لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو) وبسبب شرائها الطاقة من روسيا.

وقال إن الولايات المتحدة ستخفض وجودها في ألمانيا "بشكل كبير جدا"، في حين أنه أكد المستوى المستهدف الجديد السابق البالغ 25 ألف جندي.

وأوضح ترامب أن بعض القوات ستعود إلى الوطن، وسيتم إعادة نشر قوات أخرى، بينها إلى بولندا.

وردا على سؤال حول كيفية رؤية موسكو للوضع الجديد، هاجم ترامب ألمانيا.

وقال ترامب إن الأمر "يبعث بإشارة قوية للغاية لروسيا، ولكني اعتقد أن إشارة أقوى أرسلت إلى روسيا هي أن ألمانيا تدفع لها مليارات الدولارات مقابل شراء الطاقة منها عبر خط الأنابيب".

وقررت إدارة ترامب سحب 9500 من القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا من 34500 إلى 25 ألف جندي.

وتصاعد الخلاف بين برلين وواشنطن منذ تسلم ترامب السلطة في يناير/كانون ثاني 2017، بسبب قضية أساسية، هي مساهمة الدول الأعضاء في ميزانية حلف شمال الأطلسي>

Advertisements

وترى الولايات المتحدة أنها تساهم بالجانب الأكبر في هذه الميزانية، وتضغط على الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا وألمانيا، لرفع إنفاقها إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024، وهو هدف متفق عليه منذ سنوات في أروقة التحالف.

وخلال المؤتمر، قال الرئيس الأمريكي إنه يتوقع نجاح نظيره البولندي أندريه دودا في الانتخابات المقبلة في بولندا.

وأشاد ترامب بالعلاقات مع بولندا، مشيرا إلى أنها حققت هدف حلف شمال الأطسي (ناتو) المتمثل في الوصول بالإنفاق الدفاعي إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقال ترامب: "سنكون راضين فقط عندما يدفع جميع الأعضاء حصتهم العادلة" ، مضيفًا أن ثمانية أعضاء فقط من حلف الناتو، والولايات المتحدة يحققون هذا الهدف.

بدوره، دعا الرئيس البولندي أندريه دودا نظيره الأمريكي إلى عدم سحب القوات الأمريكية من أوروبا، ورأى أن ذلك من شأنه أن يضر بأمن القارة.

وقال دودا: "لجأت إلى الرئيس (ترامب) وطلبت منه عدم سحب القوات من أوروبا، حيث إن أمن أوروبا مهم بالنسبة لي".

وتابع دودا بالقول إن الوجود العسكري الأمريكي ضمن الأمن الأوروبي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال الرئيس البولندي إن سحب أي جزء من القوات الأمريكية من أوروبا سيشكل ضررا لأمن القارة.

وأعرب دودا عن استعداد بولندا لاستقبال مزيد من القوات الأمريكية على أراضيها.