رصاصة بالرأس أنهت حياة نجل "خروشوف".. والانتحار وارد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف تقرير طبي أمريكي أن نجل الزعيم السوفيتي السابق، نيكيتا خروشوف، الذي لقى حتفه الأسبوع الماضي قتل برصاصة في الرأس، فيما لم يستبعد الأمن إمكانية الانتحار.

والجمعة الماضية، أكدت عائلة سيرغي خروتشوف أنه توفي في منزله بولاية رود آيلاند الأمريكية عن عمر ناهز 85 عاما.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية آنذاك عن الصديق الأمريكي لعائلة خروشوف، مارك غاريسون، بأن "ملابسات مأساوية" تحيط بوفاة نجل الزعيم السوفيتي السابق.

وبينما لم يحدد ماهية الملابسات المأساوية، قال جوزيف ويندلكين، المتحدث باسم مكتب الطب الشرعي في الولاية، الأربعاء، إن سيرغي قتل بطلق ناري في الرأس.

وقال الميجور في شرطة كرانستون، تود باتالانو لصحيفة بروفيدانس جورنال إنه لا توجد علامات على "وقوع عنف"، في إشارة على ما يبدو إلى إمكانية أن يكون قد أقدم على الانتحار.

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وتوجهت الشرطة لمنزل خروشوف، الذي أصبح مواطنا أمريكيا في 1999، بعد تلقي مكالمة من زوجته.

ولد سيرغي خروشوف عام 1935 وتخرج عام 1958 في جامعة الطاقة بموسكو، وعمل بعد ذلك على تصميم الصواريخ الباليستية.

وحتى عام 1963، حصل سيرغي على شهادة الدكتوراه في العلوم التكنولوجية ودرجة البروفيسور، بالإضافة إلى منحه لقب بطل العمل الاشتراكي وجائزة لينين.

وفي عام 1991، هاجر سيرغي خروشوف إلى الولايات المتحدة حيث كان يلقي دروسا بشأن تاريخ الحرب الباردة في جامعة براون بمدينة بروفيدنس.