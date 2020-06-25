حمدوك يبحث مع بومبيو "متطلبات" الرفع من قوائم الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، المتطلبات القانونية للنظر في رفع بلاده من قوائم الإرهاب



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، الأربعاء، بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان.

واستعرض الطرفان مشاركة الولايات المتحدة في مؤتمر "الشراكة السودانية" الذي يلتئم في برلين، الخميس، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي والسودان والأمم المتحدة.

وتناول الاتصال "معالجة السياسة والمتطلبات القانونية للنظر في رفع السودان من الدول الراعية للإرهاب".

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وأكد الجانبان التزامهما المستمر بتحول السودان الديمقراطي، ومفاوضات السلام الجارية، وجهود الإصلاح الاقتصادي والقطاع الأمني.

والسودان مصنف منذ 1993 على قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب على خلفية تقديمه ملاذاً آمناً لزعيم تنظيم القاعدة المقتول أسامة بن لادن.

لكن في السنوات القليلة الماضية أتاحت واشنطن تحسناً تدريجياً للعلاقات مع السودان. وقالت إن الوضع يتحسن بشأن ملف الإرهاب، وصولاً إلى رفعها في 2017 حظراً اقتصادياً استمر 20 عاماً.

ومنذ الإطاحة في أبريل/نيسان الماضي بالرئيس السابق عمر البشير وتشكيل حكومة انتقالية تدعمها واشنطن بقوة، هناك محاولات حثيثة لإزالة السودان من القائمة السوداء.