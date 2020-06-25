شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير برلمانى: إضافة 203 سيارة لمرفق الإسعاف.. والهيئة تطلب زيادة 300 أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، فى تقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، فيما يخص قطاع الصحة، مستهدفات هيئة الإسعاف المصرية فى السنة المالية الجديدة.

وجاء فى التقرير أنه فيما يخص هيئة الإسعاف المصرية، فإن:

- عدد السيارات المتاحة بالهيئة 3055 سيارة.

- عدد السيارات الجاري إضافتها 203 سيارة

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- عدد السيارات الجاري تطويرها 204 سيارة

- عدد السيارات المطلوب شرائها 300 سيارة.

جدير بالذكر أن خطة فطاع الصحة تستهدف بالنسبة للمستشفيات العلاجية والخدمات الطبية المتخصصة، تطوير 81 مستشفى علاجي باستثمار معتمد 1.4 مليار جنيه، وعن المراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد، تستهدف الخطة تطوير 35 مركزا متخصصا تابعا لأمانة المراكز المتخصصة باستثمار معتمد 882 مليون جنيه، وتطوير 8 عيادات جراحات اليوم الواحد باستثمار مقترح 71.8 مليون جنيه، وتطوير 17 مستشفى نفسى تابعة لأمانة الصحة النفسية باستثمار مقترح 88.8 مليون جنيه.

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، أوصت بزيادة موازنة القطاع الصحى للسنة المالية الجديدة 2020/2021، والتى قدر لها 93.5 مليار جنيه.