شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يهنئ رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية الجدد..ويؤكد: اختيار أصاب أهله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة رؤساء الهيئات والأعضاء الجدد في التشكيلات الإعلامية الثلاث، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر والأعضاء الجدد للمجلس، كما قدم التهنئة لحسين زين لتجديد الثقة كرئيس للهيئة الوطنية للإعلام وأعضاء الهيئة، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وأعضاء الهيئة.

وقال نقيب الإعلاميين إن تشكيلات الهيئات الإعلامية اختيار أصاب أهله، حيث تم اختيار الأشخاص بعناية فائقة، نظرا لما يتمتعون به من خبرات كلّ في مجاله، وما يمتلكونه من حماسة ووطنية كبيرة فى خدمة الوطن فى المرحلة القادمة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر القرار رقم 336 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة کرم کامل إبراهيم جبر، وعضوية كل من:



1 - المستشار محمد عبد السميع إسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة.

2- أمير نبيل جميل إبراهيم - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

3- المهندس حسام عبد المولى صقر إبراهيم - ممثلا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

4- عزة السيد مصطفى عبد النبي - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

5- صالح عبد السميع الصالحي - صحفی.

6- نشأت محمد محمد الديهى - إعلامي.

7 - رانيا متولی هاشم - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

8- الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي - ممثلا للمجلس الأعلى للجامعات.

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