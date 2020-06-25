شكرا لقرائتكم خبر عن 21.8 مليون زيادة فى مصروفات وزارة الهجرة عام 20/21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، علي الخطة الطموحة لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال العام المالي الجديد 2020/2021، في تفعيل عدد من البرامج خاصة المتصلة بعقد لقاءات كل عام للمصريين بالخارج والبرامج التوعوية.

وبلغت إجمالي تقديرات المصروفات في موازنة وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج العام المالي الجديد 2020/2021، نحو 47 مليون و172 ألف جنيه مقابل 25 مليون و290 ألف جنيه العام الجاري بزيادة قدرها 21.8 مليون جنيه، ونسبتها من الاعتمادات الحالية.

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وأوضحت اللجنة البرلمانية – في تقرير لها، أن الزيادات الواردة بموازنة الوزارة العام الجديد للوزارة تأتي لمواجهة مصروفات حتمية سواء لتنفيذ برامج الحفاظ علي الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج، ومكافحة الهجرة غير النظامية.

وأشارت لجنة العلاقات الخارجية، إلي أن الزيادات تأتي أيضا في تنفيذ برامج الوزارة فيما يخص تفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج، علاوة عن ميكنة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج وتلبية أجور العاملين.

في المقابل، ظلت إجمالي تقديرات الإيرادات بموازنة وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للعام المالي الجديد دون تغيير عن العام الجارى وتبلغ 55 ألف جنيه.