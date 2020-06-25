شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مكرم محمد أحمد: أنا فى خدمة الأعلى للإعلام وأشكر القيادة السياسية لدعمها للحريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، الشكر للقيادة السياسية على دعمها المستمر لمهنة الصحافة والإعلام، وتوفير مناخ الحريات لهم، واحترامها لحرية التعبير والرأى، مؤكدا أن القيادة السياسية مؤيدة بثقة شعبها، وأن القيادة السياسية تقوم بخطوات كبيرة نحو الحرية والتقدم.

وأضاف مكرم محمد أحمد: "أدينا دورنا فى المجلس اللأعلى للإعلام، وأتمنى التوفيق للمجلس فيما هو قادم، لأنه يقوم بدور كبير وزاهر من أجل مهنة الصحافة والإعلام فى مصر"، لافتا إلى أن المجلس يقوم بدور كبير فى حرية الرأى والتعبير للصحافة والإعلام، وأننا نعمل جميعا من أجل وحدة وسلامة المجتمع.

وتابع قائلا: "أنا على استعداد دائما أكون فى خدمة المجلس الأعلى للإعلام فى أى وقت وفى أى موقع أو مهمة توجه لى من أجل خدمة المنظومة الفاعلة وهى المجلس الأعلى للإعلام.