شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" توصى بخطة واضحة وحملات توعية للتصدى لقضية الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، بضرورة وضع خطط واضحة واجبة التنفيذ للتصدي لقضية الإدمان.

وشددت لجنة التضامن في تقرير برلماني لها، علي ضرورة عمل حملات توعوية مستمرة بمخاطر الإدمان ومستجداته وسبل التصدي له.

وأكدت اللجنة البرلمانية، أهمية تقديم الدعم للمجلس القومي ومساعدته للحصول علي دعم الجهات المعنية وتوفير قنوات للتواصل داخليا وخارجياً.

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ونوهت تضامن النواب، إلي ضرورة التنسيق بين المجلس القومي وعلاج الإدمان وصندوق مكافحة الإدمان للوصول للمصلحة الفضلي للمجتمع.

جدير بالذكر، أن موازنة المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان للعام المالي الجديد 2020/ 2021، بلغت جملتها نحو 3 ملايين و567 ألف جنيه مقابل 3 ملايين و204 آلاف جنيه العام الجارى 2020/2019.

وقدرت مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بالعام المالي الجديد بنحو 2 مليون و740 ألف جنيه مقابل 2 مليون و 387 ألف جنيه العام الجاري 2019/2020، أما الباب الثاني ( شراء السلع والخدمات) فقدر خلال العام الجديد بنحو بـ400 ألف جنيه، وهي ذات المُخصصات المعتمدة في موازنة العام الجارى 2020/2019.