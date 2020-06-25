حي العمرانية يناشد أولياء أمور طلاب الثانوية عدم التواجد بمحيط اللجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
ناشدت محافظة الجيزة، أولياء أمور طلبة الثانوية العامة في حي العمرانية، بعدم التواجد أمام لجان الامتحانات حفاظا على سلامة الطلبة وحمايتهم من فيرس كورونا المستجد.
وسير حي العمرانية، تحت إشراف وكيل الوزارة محمد نور الدين، رئيس حي العمرانية، سيارات في الشوارع بمكبرات صوت تطالب المواطنين بعدم التواجد في محيط اللجان حفاظا على الصحة العامة.
وأوضحت محافظة الجيزة، في بيان، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتنبيه وتوعية أولياء الأمور حفاظا على سلامة الطلبة وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.
وشدد وكيل الوزارة محمد نور الدين، رئيس حي العمرانية، على أن العمل مستمر في التوعية بأهمية بشكل يومي حتى انتهاء الامتحانات الجارية لعام 2020.
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