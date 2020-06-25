بالصور.. فض فرح شعبي وضبط المخالفين بشمال الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نجحت محافظة الجيزة، أثناء أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، في فض فرح شعبي بشارع حسن محمد من شارع الأقصر بحي شمال الجيزة، وضبط المخالفين.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتعامل الحازم نحو أية تجمعات والحد منها أو عدم التزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا.

وناشدت المحافظة، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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