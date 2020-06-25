محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
نجحت محافظة الجيزة، أثناء أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، في فض فرح شعبي بشارع حسن محمد من شارع الأقصر بحي شمال الجيزة، وضبط المخالفين.
ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتعامل الحازم نحو أية تجمعات والحد منها أو عدم التزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا.
وناشدت المحافظة، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. فض فرح شعبي وضبط المخالفين بشمال الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.