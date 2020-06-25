بعد تصدرها للتريند.. ما هي المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية؟

أعلنت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمحافظة الخرج، اليوم الأربعاء، البدء في تسجيل بكلية الأمير سلطان الصناعية للعام الدراسي الحالي، وجاء في الحساب الرسمي لوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عبر موقع «تويتر» أن التقديم عبر موقع المؤسسة الإلكتروني.

اقرأ أيضًا.. الخبير السياحي أشرف شيحة يناشد السعودية بالسماح لأسر الشهداء من الأطقم الطبية المصرية بأداء الحج

ويتم التسجيل عبر الموقع وهو "https://psmc.mod.gov.sa/" ثم الدخول على قسم "كلية الأمير سلطان الصناعية".

Advertisements

وتقدم إليكم "بوابة الوفد" كل ما تريد معرفته عن المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.

تنن إنشاء المصانع الحربية في عام 1949 بعدما صدر أمر ملكي من الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وقد جرى في الثامن من سبتمبر 1950 م توقيع اتفاقيتين تنصان على التفاصيل الخاصة بتزويد المصانع بالأجهزة والمُعدات والآلات اللازمة للعمل وكان الهدف من إنشاء ذلك الصرح الصناعي الهام تحقيق الاكتفاء الذاتي للقوات المُسلحة السعودية والقطاعات العسكرية الأخرى، وتأمين حصولها على الذخائر والأسلحة والاحتياجات العسكرية الضرورية، بالإضافة إلى دعم وتشجيع المساعي

الرامية إلى توظيف الأيادي العاملة الوطنية السعودية، مع تَبنّي أحدث التقنيات والنظم الصناعية المُتاحة.

عام 1370 هجريا تم وضع حجر الأساس لإنشاء مصنع الأسلحة ثم تم افتتاحه على يد الملك سعود بن عبد العزيز في عام 1373 هـ. وقد شهدت تلك الفترة بذل جهودٍ حثيثة من أجل اكتساب الخبرات والتقنيات اللازمة من جهة، ولتدريب منسوبي المصانع التدريب الأمثل لضمان نجاح سير عمليات الإنتاج من جهة أخرى. وتوالى بعد ذلك افتتاح مصانع ومرافق أخرى ودخول منتجـات جديدة في خطـوط الإنتـاج من الذخائر والأسلحـة والقنابـل. وصدر المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 20 /3/ 1406هـ‍‍ بالموافقة على نظام المؤسسة العامة للصناعات الحربية.