إيطاليا تسجل 30 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، اليوم الأربعاء، تسجيل 30 حالة وفاة جديدة في إيطاليا خلال الـ24 ساعة الماضية جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت الهيئة -في بيانها اليومي الذي أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية- أن

إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا ارتفع إلى 34644 حالة وفاة.

كما ارتفعت حالات الإصابة في إيطاليا إلى 239410 حالة منذ بداية تفشي الوباء في البلاد وذلك بعد تسجيل 190 حالة جديدة.

وارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 186111 بزيادة قدرها 1526 حالة.

وأشار بيان الدفاع المدني إلى أنه في المجمل تم إجراء 5 ملايين و 107093 اختبارا من اختبارات مسحة الحلق على مستوى البلاد منذ بداية تفشي الوباء، كما لم تسجل خمس مقاطعات في البلاد بالإضافة إلى ترينتو أي إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.