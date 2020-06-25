قرقاش: الإمارات تؤكد تضامنها مع فرنسا في مواجهة أعمال تركيا العدوانية

قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الإمارات تؤكد تضامنها مع فرنسا في مواجهة التصريحات والأعمال العدوانية المستمرة من تركيا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكتب أنور قرقاش، عبر حسابه بموقع تويتر: "تؤكد دولة الإمارات تضامنها مع فرنسا في مواجهة التصريحات والأعمال العدوانية المستمرة من تركيا، وندين بشدة

سلوكها الخطير في استهداف سفينة تابعة للبحرية الفرنسية ضمن مهمة للناتو لفرض حظر للسلاح أقرته الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر".

من جانب آخر، كان قد أكد الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، إنه أطلع الرئيس التونسى قيس بن سعيد

على قلقه العميق بشأن تدهور الوضع في ليبيا والمخاطر التي يشكلها ذلك على المنطقة بأكملها وأكد له ضرورة وقف إطلاق النار بشكل عاجل، قال الرئيس الفرنسي إن مصلحة الجميع في وقف الحرب فى ليبيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أن تركيا تلعب لعبة خطيرة فى الأزمة الليبية، مشيرا إلى أنه يجب وقف التدخلات الخارجية والتصرفات أحادية الجانب من قبل تركيا.