البرازيل تختبر لقاحا ضد كورونا طورته "أوكسفورد"

أعلنت جامعة "ساو باولو" البرازيلية اليوم الأربعاء، أن باحثين برازيليين بدأوا في اختبار لقاح تجريبي ضد فيروس كورونا على متطوعين، طورته جامعة "أوكسفورد" البريطانية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقالت الجامعة إن "باحثيها بدأوا بإعطاء اللقاحات الأولى أمس الثلاثاء، لعاملين في القطاع الصحي لهم اختلاط أكثر من غيرهم مع المصابين، وبينهم أطباء وممرضات وسائقو سيارات الإسعاف".
وأضافت، أن الباحثين "بدأوا السبت الماضي، بفرز المتطوعين باتباع المبادئ التي تم وضعها للدراسة، حيث يجب على المشاركين أن يخضعوا لفحص مرض سارس-كوف-2، الفيروس الذي يسبب (كوفيد-19)".
ويجب على المتطوعين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما، وأن يكونوا من العاملين "في الجبهة الأمامية" في مستشفى "يونيفسب" الجامعي.
من جهته، قال وزير الصحة البرازيلي بالوكالة إدواردوبازويلو، إن "البلاد على وشك توقيع عقد لتكون قادرة على إنتاج اللقاح محليا".
واللقاح الذي طورته جامعة "أوكسفورد" بالشراكة مع مجموعة صناعة الأدوية "استرازينيكا"، يعد من اللقاحات الواعدة التي يتسابق الباحثون في جميع أنحاء العالم على اختبارها من أجل طرحها في الأسواق.
واختيرت البرازيل لإجراء التجارب على لقاح "تشادوكس 1 نكوف-19" باعتبارها واحدة من الدول التي ينتشر فيها الفيروس بشكل سريع، ولديها ثاني أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.
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