فساد ورشوة رجال أعمال موالين لأردوغان

كشفت جريدة زمان التركية عن الفساد والرشوة ضد رجال أعمال موالين للرئيس رجب طيب أردوغان.

أكد رئيس حزب الوطن القومي اليساري، دوغو برينجك في تصريحات لقناة (أولوصال تي في) بعد بدء تحقيقات الفساد ضد رجال أعمال موالين لأردوغان في عام 2013 إن حزبه من كشف الستار عن فضائح الفساد والرشوة في تركيا، وإنه لا يزال لديه حوالي 40 تسجيلاً صوتيًّا لم يتم الكشف عنها بعد.

وأوضح برينجك : “بعض الناس يزعمون أن حركة الخدمة هي التي كشفت عن فضائح الفساد والرشوة سنة 2013، ولكن هذا

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خطأ؛ لأننا من فضحنا هذه القضايا قبل ذلك، ونحن من نشرنا التسجيلات السرية الخاصة بأردوغان، حتى إنهم اعتقلونا بسبب هذا. وأنا قلت هذا أمام المحكمة، كما أنه يوجد لدينا في الوقت الراهن 38 تسجيلاً صوتيًّا لأردوغان يمكنكم الاطلاع عليها، وكلها متعلقة بالفساد والرشوة”، على حد قوله.

وفي معرض رده على سؤال لمقدم البرنامج مفاده “كيف ستحاربون حركة الخدمة بجانب مقاومة دكتاتورية حكومة حزب العدالة والتنمية وفسادها، وهناك حديث عن

تحالفكم مع الحكومة”، قال برينجك: “لا أرجح استخدام مصطلح التحالف أو الاتفاق مع الحكومة، لأن هذه المصطلح يدفعنا لغض البصر عن بعض الممارسات غير الشرعية التي تقوم بها الحكومة، ولكن نحن كحزب العمال اليساري ممثلين عن الشعب التركي نعلن أننا سنقضي عليهم جميعا – حزب العدالة والتنمية وحركة الخدمة- كما أن تركيا ستشهد ثورة خلال عامين أو ثلاثة أعوام وربما أقل من ذلك”.

وأوضح برينك: “تركيا ستتخلص من أردوغان وعبد الله جول وفتح الله جولن وسينهار نظامهم بالكامل، لأنه لن يكون في الفترة القادمة خيار أمام الشعب التركي بين الشخصيات الثلاثة. هؤلاء الثلاثة سيرحلون وأننا سنتخلص منهم جيمعًا، فلن يستطيع أحد منهم إنقاذ نفسه بتضحية الآخر”.