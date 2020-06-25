البرازيل… 1185 وفاة و42725 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية الأربعاء، تسجيل 1185 وفاة، و42 ألفا و725 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت لتبلغ أكثر من مليون و200 ألف إصابة، فيما بلغت أعداد الوفيات في البلاد 53 ألفا و830 حالة وفاة.

وسجلت البرازيل أمس الثلاثاء، 39 ألفا و436 حالة إصابة، 1,374 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، الاثنين، أعلنت عن 21432 إصابة، و654 وفاة.

وتأتي البرازيل في المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وتخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، الخميس، حاجز 7.5 ملايين شخص، بحسب موقع “ورلدوميتر”.

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وأفاد الموقع الخاص برصد آخر إحصائيات الفيروس حول العالم، أن عدد المصابين وصل 7 ملايين و502 ألفا و590.

وحلّت الولايات المتحدة في صدارة الدول بعدد المصابين بواقع 2 مليون و70 ألفا و961، تلتها البرازيل، وروسيا، وبريطانيا، والهند، وإسبانيا، وإيطاليا، وبيرو، وألمانيا، وإيران.

وجاءت تركيا في المرتبة 11 مسجلة 173 ألف و36 إصابة، ثم فرنسا، وتشيلي، والمكسيك، وباكستان، والسعودية، كندا، والصين.

ووصل عدد الوفيات بالفيروس، حتى مساء الخميس، إلى 420 ألفا و17، فيما بلغ عدد المتعافين 3 ملايين و808 ألفا و50، بينما ما زال 3 ملايين و273 ألفا و425 مصابا يخضعون للرعاية الطبية.