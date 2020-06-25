كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر التحليل مقابل العمل.. كيف تحاول الإكوادور منع تفشي كورونا مع إعادة عجلة الإنتاج؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإكوادور خاصة في ميناء "غواياكيل" أبرز مدنها عن نظام جديد لإعادة فتح الأنشطة بالميناء؛ حيث يتحمل المتعاونين من الشركات والكيانات في غواياكيل تكاليف الاختبارات فيروس كورونا لإعادة الدخول في إعادة التنشيط الاقتصادي.

وأوردت صحيفة "إليونيفيرسو" بعض الأمثلة عن ذلك، حيث وصفت مارسيا توريس، الأمينة العامة لمؤسسة تعليمية في شمال المدينة، أنه خصم منها 30 دولارًا لاختبار كوفيد-19 السريع وللحصول على استشارة طُلب منها استئناف وظائفها الإدارية في المؤسسة بعد الحجر الصحي لمدة شهرين في غواياكيل بسبب الوباء، في 22 مايو، قبل أكثر من شهر، أجرت هي وفريق التشغيل هذا الاختبار وأن أولئك الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستنجد وأن نتائج تحاليلهم الإيجابية سيخضعون لمزيد من الاختبارات التي سيتم خصمها،

واكدت الصحيفة، على أنه وفقُا لرجال الأعمال والعمال تتراوح الخصومات من 5 دولارات إلى 60 دولارًا، بعضها مع دعم من المؤسسة والبعض الآخر تدفع المؤسسة وحدها القيمة الكاملة، اعتمادًا على الكيان.

وأوضح رئيس غرفة تجارة غواياكيل بابلو أروسيمينا، أن سلطة صاحب العمل هي اعتماد التطبيق وتغطية تكاليف اختبارات كورونا، وقال "العديد من الشركات تفعل ذلك حتى لا تؤثر على العامل والتأكد من عدم وجود خطر العدوى".

وأقرت أروسيمينا، أنه بسبب الوضع الاقتصادي، هناك حالات لا يتحمل فيها صاحب العمل التكلفة، وذلك لأنه أصيب العديد من الشركات بالوباء. إن افتراض تكاليف الاختبارات في بعض الحالات أمر معقد لأنه لم يتبقى سيولة. في دول أخرى، أعطت الحكومة السيولة للشركات حتى تتمكن من تحمل تكاليف معينة. ليس هذا هو الحال في الإكوادور، حيث يمضي القطاع الإنتاجي قدما من تلقاء نفسه، ولكن الدعم بين الطرفين هو السبيل الوحيد لدفع البلاد قدما في هذا السيناريو المعاكس.

"لن نتمكن من العودة إلى نشاط إنتاجي" عادي "بينما تتزايد الحالات ويضطر الناس إلى استئناف الحجر الصحي، علقت سيدة الأعمال تمارا هيدالغو، أن الوضع معقد، لأن الاقتصاد سيعتمد على الخراب الذي يسببه الفيروس، لذلك من الضروري إجراء اختبارات لإعادة الاندماج بأمان في القطاعات الإنتاجية، وبالتالي فإن الوقاية من انتقال العدوى تصبح ضرورية، والعامل الأساسي هو الكشف المبكر.

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