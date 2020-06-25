كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر التحليل مقابل العمل.. كيف تحاول الإكوادور منع تفشي كورونا مع إعادة عجلة الإنتاج؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوردت صحيفة "إليونيفيرسو" بعض الأمثلة عن ذلك، حيث وصفت مارسيا توريس، الأمينة العامة لمؤسسة تعليمية في شمال المدينة، أنه خصم منها 30 دولارًا لاختبار كوفيد-19 السريع وللحصول على استشارة طُلب منها استئناف وظائفها الإدارية في المؤسسة بعد الحجر الصحي لمدة شهرين في غواياكيل بسبب الوباء، في 22 مايو، قبل أكثر من شهر، أجرت هي وفريق التشغيل هذا الاختبار وأن أولئك الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستنجد وأن نتائج تحاليلهم الإيجابية سيخضعون لمزيد من الاختبارات التي سيتم خصمها،
واكدت الصحيفة، على أنه وفقُا لرجال الأعمال والعمال تتراوح الخصومات من 5 دولارات إلى 60 دولارًا، بعضها مع دعم من المؤسسة والبعض الآخر تدفع المؤسسة وحدها القيمة الكاملة، اعتمادًا على الكيان.
وأوضح رئيس غرفة تجارة غواياكيل بابلو أروسيمينا، أن سلطة صاحب العمل هي اعتماد التطبيق وتغطية تكاليف اختبارات كورونا، وقال "العديد من الشركات تفعل ذلك حتى لا تؤثر على العامل والتأكد من عدم وجود خطر العدوى".
وأقرت أروسيمينا، أنه بسبب الوضع الاقتصادي، هناك حالات لا يتحمل فيها صاحب العمل التكلفة، وذلك لأنه أصيب العديد من الشركات بالوباء. إن افتراض تكاليف الاختبارات في بعض الحالات أمر معقد لأنه لم يتبقى سيولة. في دول أخرى، أعطت الحكومة السيولة للشركات حتى تتمكن من تحمل تكاليف معينة. ليس هذا هو الحال في الإكوادور، حيث يمضي القطاع الإنتاجي قدما من تلقاء نفسه، ولكن الدعم بين الطرفين هو السبيل الوحيد لدفع البلاد قدما في هذا السيناريو المعاكس.
"لن نتمكن من العودة إلى نشاط إنتاجي" عادي "بينما تتزايد الحالات ويضطر الناس إلى استئناف الحجر الصحي، علقت سيدة الأعمال تمارا هيدالغو، أن الوضع معقد، لأن الاقتصاد سيعتمد على الخراب الذي يسببه الفيروس، لذلك من الضروري إجراء اختبارات لإعادة الاندماج بأمان في القطاعات الإنتاجية، وبالتالي فإن الوقاية من انتقال العدوى تصبح ضرورية، والعامل الأساسي هو الكشف المبكر.
أشارت جمعية "أراسكا"، إلى أنها وافقت في 17 يونيو على 306 نوعًا من الاختبارات السريعة في الإكوادور. تعطي هذه النتيجة ما بين 3 و20 دقيقة من الانتظار وهي تلك التي يجب القيام بها قبل إعادة الاندماج في العمل في الشركات والكيانات التي تعمل في الضوء الأصفر.
يفصل موقعها على الإنترنت رقم التفويض وخصائص المنتج والشركة المسؤولة في الإكوادور ووقت الاستجابة وبلد الصنع، مثل الصين، ويتبعه في الغالب دول مثل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا، بلجيكا والمملكة المتحدة وألمانيا.
وأضاف الكيان أنه يوجد بالفعل شركتان تم تعليقهما مؤقتًا للسجل الصحي لعدم استيفاء المعايير، لذلك حثت المواطنين على إجراء الاختبارات التي لديها جميع التصاريح فقط لضمان نتيجة موثوق بها وتجنب المزيد من العدوى.
أوضحت فيرونيكا جارا، المسؤولة الإدارية في شركة اتصالات، أن العديد من العاملين لم يكن لديهم سوى تقييم طبي وأن الاختبارات يتم إجراؤها من قبل كل عامل بمفردها، لكنهم لا يطلبون تقديم شهادة بعدم وجود الفيروس، ال إنه تم حتى الآن إعادة الموظفين من المناطق الإدارية والتجارية والتوزيع. ويأملون في اتخاذ مزيد من الحذر لأنهم يخشون تفشي العدوى في المرضى الذين لا يعانون من أعراض.
أشار الأطباء إلى أن كل من صاحب العمل والموظف يجب أن يتجه إلى نفس خط الرعاية حتى لا يغلق خطوط الإنتاج مرة أخرى لمجموعة جديدة من المصابين.
نظم حوالى 500 شخص، بمن فيهم أصحاب وعمال الحانات والنوادى وغرف المناسبات وحتى المشتغلين بالجنس، مسيرة سلمية صباح اليوم الاربعاء فى وسط مدينة جواياكيل، غادروا من المنطقة الوردية وذهبوا إلى محافظة غواياس، في شارع بنما، إنهم ينتظرون ردا لأنهم يؤكدون أنه بعد أربعة أشهر من الشلل أصبحوا مملوءين بالديون.