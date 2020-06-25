الهيآت المهنية الممثلة لقطاع نقل المسافرين ترفض استئناف العمل غدا الخميس- التفاصيل

في قرار مفاجئ؛ أعلنت الهيآت المهنية، الممثلة لقطاع نقل المسافرين، اليوم الأربعاء، رفضها قرار وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بشأن استئناف العمل، غدا الخميس.

وأفادت الهيآت المهنية، الممثلة لقطاع نقل المسافرين، في بلاغ توصل “اليوم 24″ بنسخة منه، أن المهنيين مجبرين على عدم الاشتغال، “إلى حين اتخاذ قرار من طرف السلطات المختصة، بما يضمن اشتغالها في ظروف مقبولة”.

وعبرت الهيآت المهنية، الممثلة لقطاع نقل المسافرين، عن استنكارها لما أسمته “الكيفية، التي أعلنت عنها وزارة التجهيز والنقل، إعادة الاشتغال”.

وذكرت الهيآت المذكورة بأنها راسلت السلطات المختصة، ملتمسةً منها تخفيف الآثار السلبية التي عاناها القطاع جراء التوقف الإضطراري من دون جواب، أو لقاء، مشيرة إلى “أن بعض الشروط المتضمنة في دفتر التحملات لإعادة الاشتغال لن يقوى على تنفيذها أحد من المهنيين، ومرتبط بقرارات زجرية، وتعسفية في حال المخالفة”.

وشددت الهيآت المهنية المذكورة، أنه “يصعب عليها الاشتغال وفق بعض هذه الشروط لأنه لن تستطيع أي مقاولة الوفاء بتغطية، وتأدية ما بذمتها والمحافظة على العاملين في القطاع، والقطاعات الموازية، المرتبطة بالنقل، وستكون مجبرة، ومضطرة إلى عدم الاشتغال”.