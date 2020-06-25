التحاليل تبعد كورونا عن لاعبي وأطر فريق رجاء بني ملال

كشفت التحاليل المخبرية، اليوم الأربعاء، خلو جميع لاعبي، وأطر ناديى رجاء بني ملال لكرة القدم من فيروس ﻛﻮروﻧﺎ، بعدما أجريت لهم التحاليل المخبرية، قبل يومين.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا، التي أجريت لـ 30 شخصا من لاعبي الفريق، وأطر النادي، جاءت جميع نتائجها سلبية.

وكانت الجامعة الملكية المغربية قد قررت استئناف التدريبات، وعودة عجلة البطولة الوطنية إلى الدوران من جديد، واشترطت إخضاع جميع اللاعبين، وأطقم الفرق لتحاليل الكشف عن “كورونا.

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وكشف فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال اجتماعه، أمس الثلاثاء، بمكونات كرة القدم الوطنية، أن استئناف منافسات البطولة الاحترافية، بقسميها الأول والثاني، ستنطلق، بداية من 24 يوليوز المقبل، على أساس إسدال الستار على منافساتها، يوم 13 شتنبر المقبل.

ويحتل فريق رجاء بني ملال المركز الأخير في الدوري الاحترافي المغربي برصيد 8 نقاط من انتصار وحيد، قبل توقف البطولة، بسبب فيروس كورونا.