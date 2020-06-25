لتعزيز تدابير السلامة في ظل كورونا.. 560 ألف قناع واقي مخصص للمترشحين لاختبارات الباكالوريا

قبل أيام معدودة من انطلاق امتحانات الباكالوريا، والتي أعدت لها الحكومة المغربية إجراءات استثنائية، لتزامنها مع جائحة كورونا، ينتظر أن يحمل المرشحون لامتحان الباكالوريا أقنعة للوقاية من كورونا.

في إطار تعزيز ودعم التدابير والإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، من أجل تأمين سلامة وصحة المترشحين والأطر التربوية والإدارية وتمكنيهم من ظروف اشتغال مواتية وآمنة، منحت “جمعية جهات المغرب” أقنعة واقية لفائدة جميع المترشحات والمترشحين لاجتياز الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة 2020 وكذا الأطر الإدارية والتربوية المشرفة على هذا الامتحان، بما مجموعه أكثر من 560 ألف قناع واقي.

الوزارة ثمنت هذه المبادرة التي ستستفيد منها جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي ساهمت فيها كافة مجالس جهات المغرب، لإنجاح تنظيم العملية.

يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، رصدت إمكانات غير مسبوقة لتنظيم امتحانات الباكالوريا في ظل الجائحة، من استعمال للقاعات المغطات من أجل ضمان تباعد المترشحين، وحصر أعداد المترشحين في عشرة لكل قسم، وتشديد شروط السلامة والصحة بتوفير المعقمات وفرض الكمامات.

ورغم كل الجهود المبذولة، يتخوف الكثيرون من انتشار كورونا بين المترشحين للباكالوريا، خصوصا بعد تأكد إصابة عدد من المترشحين بالفيروس، في الجهات الأكثر احتضانا للحالات النشيطة حاليا.