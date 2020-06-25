ريال مدريد يستعيد صدارة الليغا بعد 24 ساعة من فقدانها

ويتصدر ريال مدريد الترتيب بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة ، في صراع الكراسي الموسيقية ولعبة القط والفار التي تستمر في الليجا منذ بداية الموسم، وستستمر على الأرجح حتى نهايته.

وبدأ ريال مدريد المباراة بشكل مميز، حيث شن العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى مايوركا في وقت شارك فيه بجناحين ومهاجم وخلفهم صانع ألعاب هجومي كإيدين هازارد.



وكان بنزيما يتقدم لريال مدريد مبكرًا بعد كرة عرضية استلمها وروضها وسددها على يسار الحارس الذي تعامل معها بشكل نموذجي ومنع تقدم الفريق الملكي المبكر.

واستمرت محاولات ريال مدريد حيث أطلق جاريث بيل تسديدة قوية على بعد حوالي 25 مترًا ولكن حارس مرمى مايوركا استمر في التألق وإبعاد الكرات الخطيرة عن مرماه.

وكاد مايوركا يسجل عكس سير اللعب عبر تسديدة بعيدة ولكن كورتوا كان لها بالمرصاد، واستمرت المحاولات من قبل ريال مدريد الذي سيطر على المباراة بشكل جيد.



ونتيجة لهذه المحاولات المتلاحقة، تقدم الفريق الملكي أخيرًا عبر نجمه البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور الذي استغل عملًا هجوميًا مميزًا وأنهاه في المرمى بطريقة رائعة ليضع فريقه في المقدمة بعد مرور 19 دقيقة فقط من عمر شوط المباراة الأول.

واستمرت محاولات ريال مدريد الذي كان قريبًا من تسجيل الهدف الثاني في عدة لقطات ولكن محاولاته لم تنتج جديدًا، لينتهي الشوط الأول على وقع تقدم ريال مدريد بهدف مقابل لا شيء.

وأصبح ريال مدريد يمتلك 5 لاعبين لديهم 5 أسيست أو أكثر هذا الموسم وهم لوكا مودريتش وتوني كروس وكريم بنزيما وفيدي فالفيردي وداني كارفاخال، بواقع 6 صناعات لبنزيما و5 لكل من الباقين.