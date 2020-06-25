انت الان تتابع فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي لمناقشة العلاقة مع تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان

دعا وزير الخارجية الفرنسي يوم الأربعاء نظراءه في دول الاتحاد الأوروبي إلى إجراء محادثات عاجلة بشأن العلاقات المستقبلية للتكتل الأوروبي مع تركيا، والتي تصادمت مع باريس بشأن دور أنقرة في ليبيا.

وساءت العلاقات بين الدولتين الحليفين في حلفاء شمال الأطلسي خلال الأسابيع القليلة الماضية. وانتقدت فرنسا الدعم العسكري الذي تقدمه تركيا لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في ليبيا ودورها في الأزمة السورية. كما شكلت عمليات تركيا للتنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط نقطة خلاف.

وقال وزير الخارجية جان إيف لو دريان للمشرعين ”ترى فرنسا أن من الضروري أن يفتح الاتحاد الأوروبي بأقصى سرعة نقاشا جوهريا، مع عدم استبعاد أي شيء، ودون سذاجة، حول آفاق العلاقة المستقبلية للاتحاد الأوروبي مع أنقرة“.

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وأضاف أن على الاتحاد الأوروبي الدفاع عن مصالحه الخاصة بحزم.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتهم تركيا يوم الاثنين بممارسة ”لعبة خطيرة“ في ليبيا. وردت تركيا يوم الثلاثاء قائلة إن ماكرون أصابه ”كسوف في العقل“ لمعارضته دعم أنقرة لحكومة طرابلس.