جديدة المكر: اجتماع لبحث سبل التصدي لمخطط تحلية مياه البحر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقد مساء اليوم، الأربعاء، اجتماع في قاعة المركز الجماهيري ببلدة جديدة المكر، من أجل بحث سبل التصدي لمخطط تحلية مياه البحر الرامي إلى مصادرة أراضي من شفاعمرو، عبلين، طمرة، جديدة المكر، كفر ياسيف، جولس ويركا.

وشارك في الاجتماع، رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، رؤساء وممثلين عن السلطات المحلية في البلدات المذكورة، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف اللجان الشعبية في منطقة الجليل ولجنة طنطور الشعبية.

وجاء هذا الاجتماع كخطوة أولى في أعقاب الكشف عن المخطط السلطوي، وقد جرى خلاله استعراض صورة المخطط والأبعاد السلبية والمخاطر المترتبة عنه.

وتحدث عدد من الحضور خلال الاجتماع، الذين أكدوا رفضهم للمخطط واستعدادهم للعمل بشكل مشترك ومدروس على كافة الأصعدة في سبيل إفشال المخطط.

وذكر رئيس مجلس محلي جديدة المكر، سهيل ملحم، أننا "لن نكون لقمة سائغة لدى المؤسسة الإسرائيلية، وبدورنا كسلطة محلية لم نعلم عن هذا المخطط إلا بعد وصول الإخطارات لأصحاب الأراضي، ومثلما نجحنا في إفشال مخططات سابقة كلنا أمل بأن ننجح في إنجاح هذا المخطط أيضًا".

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وتطرق المحامي، توفيق جبارين، الموكل بالدفاع عن أصحاب الأراضي، قائلا إن "أصحاب الأراضي استلموا بلاغات لإخلاء الأراضي المهددة بالمصادرة خلال 60 يوما، وفي هذه المرحلة نحن أمام تقديم الاعتراضات باسم أصحاب الأراضي، علمًا أن الحديث يدور حول مخطط سيتم من خلاله تمرير المياه المحلاة لعدة بلدات وهناك الكثير من الأضرار الناجمة عنه".

وأشار مركز اللجان الشعبية، إبراهيم حجازي، خلال كلمته إلى أن "هنالك مسارات مختلفة وسنقوم بدراسة كل الأمور ذات الصلة، ومن هنا إذ نعول على النضال الجماهيري إلى جانب اتباع المسار القانوني والتخطيطي، وعلينا عدم التأخر في إصدار قرارات سريعة من أجل التصدي للمخطط".

ورأى رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، أن "على كل سلطة محلية إدراك المخطط ودراسته بالشكل المطلوب، وعلينا من هنا الخروج بقرارات هامة وتعيين أشخاص وممثلين من كل بلدة من أجل مواصلة النضال الجماهيري والقانوني والهندسي حتى إفشال المخطط".

وأكد رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، على ضرورة العمل المشترك واتخاذ القرارات الموحدة، مشيرا إلى أن هناك لجنة منبثقة عن اللجنة القطرية التي تعنى بشؤون الأرض والمسكن، وعلى هذا الأساس سنقوم بفحص المخطط ودراسته بالشكل المطلوب، بعدها سنتخذ سويا الخطوات اللازمة من أجل التصدي لهذا المخطط.