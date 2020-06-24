وفاة أحد أبرز وزراء نظام صدام حسين في السجن

الأربعاء 24 يونيو 2020

صورة أرشيفية

أفاد مصدر من عائلة رئيس النظام العراقي السابق، اليوم الأربعاء، بوفاة أحد أبرز وزراء النظام في المعتقل، بعد 17 عاماً من سجنه.



وأوضح المصدر، لموقع سبوتنيك الذي تحفظ على كشف اسمه، أن الفريق الأول ركن سعدي طعمة عباس الجبوري، أحد أبرز وزراء النظام السابق برئاسة صدام حسين، توفي في سجن وضعته فيه القوات الأمريكية عند اجتياحها للعراق عام 2003.

ولفت المصدر إلى أن عائلة الفريق تسلمت جثمانه اليوم في بغداد، بعد قضائه 17 عاما في السجن.

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ورثت ابنت الرئيس السابق، رغد صدام حسين، الجبوري، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، قائلة: فقد العراق اليوم، بطلا كبيرا في الجيش العراقي، هو الفريق الأول الركن سعدي طعمة الجبوري، الذي فارق الحياة بالمعتقل، وبقي لآخر لحظة ثابت على موقفه الوطني، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ونسأل الله أن يفرج كربة رفاقه في الأسر.

أفاد مصدر من عائلة رئيس النظام العراقي السابق، اليوم الأربعاء، بوفاة أحد أبرز وزراء النظام في المعتقل، بعد 17 عاماً من سجنه.

وأوضح المصدر، لموقع سبوتنيك الذي تحفظ على كشف اسمه، أن الفريق الأول ركن سعدي طعمة عباس الجبوري، أحد أبرز وزراء النظام السابق برئاسة صدام حسين، توفي في سجن وضعته فيه القوات الأمريكية عند اجتياحها للعراق عام 2003.

ولفت المصدر إلى أن عائلة الفريق تسلمت جثمانه اليوم في بغداد، بعد قضائه 17 عاما في السجن.

ورثت ابنت الرئيس السابق، رغد صدام حسين، الجبوري، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، قائلة: فقد العراق اليوم، بطلا كبيرا في الجيش العراقي، هو الفريق الأول الركن سعدي طعمة الجبوري، الذي فارق الحياة بالمعتقل، وبقي لآخر لحظة ثابت على موقفه الوطني، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ونسأل الله أن يفرج كربة رفاقه في الأسر.