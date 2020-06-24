الجامعة العربية تدين سياسة الاعدامات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

الأربعاء 24 يونيو 2020

دانت جامعة الدول العربية اليوم الاربعاء سياسات الاعدام التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي "بدم بارد" بحق الشعب الفلسطيني مؤكدة أنها تعد تحديا سافرا لادارة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.



وأشار الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي في تصريح صحافي الى ما حدث بالأمس بجريمة اعدام الشاب أحمد عريقات "بدم بارد" وقبلها بأيام جريمة اعدام الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة اياد الحلاق وكلا الشهيدين من مدينة القدس المحتلة.

وقال ان سلطات الاحتلال تواصل ارتكابها لجرائم الاعدام المتعمد معربا عن ادانته الشديدة لهذه الجرائم التي طالت في الشهرين الاخيرين كوكبة من الشهداء.

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وأكد أن هذه الجرائم البشعة والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال في تحد سافر لارادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وكذا القوانين والمواثيق الدولية.

واضاف ان هذه الانتهاكات تضاعف من مسؤوليات المجتمع الدولي الذي آن له أن يتحرك لوضع حد عاجل لها ومساءلة سلطات الاحتلال الاسرائيلي عنها طبقا لمبادئ القانون الدولي وأحكامه خاصة عبر محكمة الجنايات الدولية.

وطالب ابوعلي بمضاعفة الجهود والضغوط الدولية بالسبل اللازمة لتوفير نظام حماية فعال في فلسطين على طريق انهاء الاحتلال مصدر هذه الانتهاكات والجرائم الذي يتحمل كامل المسؤولية عنها وعن تداعياتها.

واوضح ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تمعن في ارتكابها هذه الجرائم مستهينة بأرواح الأبرياء من المدنيين الفلسطينيين العزل وامعانا في العدوان على حقوق وأرض الشعب الفلسطيني اقتلاعا واستيطانا وتهويدا.