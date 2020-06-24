الصين تعلن سيطرتها على حالات الاصابة بكورونا في بكين

الأربعاء 24 يونيو 2020

أعلنت السلطات الصينية اليوم الاربعاء السيطرة على حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد والتي تم تسجيلها اخيرا في اكبر سوق جملة لبيع الاغذية بالعاصمة بكين.



وقال المتحدث باسم حكومة بلدية بكين شيوي خه جيان نقلا عن وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) إن "بكين ما زالت تواجه وضعا معقدا فيما يتعلق بالفيروس مع اكتشاف حالات عدوى جماعية بين الأسر وأماكن العمل وحالات عدوى مجتمعية متفرقة".

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ونقلت (شينخوا) عن رئيس لجنة الصحة ببلدية بكين لي هاي تشاو قوله انه من بين 256 حالة سجلت في الاسبوعين الماضيين ثمة 253 حالة مرتبطة بتجمعات في سوق (شنفادي) لبيع اللحوم والخضار.

واضاف تشاو ان بكين سجلت في اليومين الماضيين رقما فرديا للإصابات المحلية بالفيروس بتسع حالات وسبع حالات على التوالي وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها الحالات الجديدة إلى أرقام فردية منذ عودة ظهور الفيروس.

وسجلت بكين 256 حالة اصابة بعدوى محلية مؤكدة بعد نحو 57 يوما لم يسجل فيها اي حالات اصابة محلية