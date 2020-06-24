دولة الإمارات تسجل 702 حالة شفاء و 450 إصابة بكورونا

الأربعاء 24 يونيو 2020

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم.



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وأعلنت عن إجراء 44,291 فحص جديد، والكشف عن عن 450 حالة إصابة جديدة بمرض #كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 46,133 حالة.

كما اعلنت عن تسجيل 702 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 34,405 حالة. وأعلنت عن وفاة شخصين من المصابين بمرض #كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 307 حالة.