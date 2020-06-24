شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 1420 إصابة جديدة و85 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 1420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 85 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17434 حالة، من ضمنهم الـ 15935 متعافيًا.
وبين "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 59561 حالة من ضمنهم 15935 حالة شُفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2450 حالة وفاة.
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