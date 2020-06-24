شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن رفع حظر التنقل والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت الإمارات إلغاء حظر التنقل وتقييد حركة المرور والمشاة المطبق طوال ساعات الليل ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد منذ نهاية شهر مارس الماضي، ابتداء من اليوم الأربعاء.
وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بأبوظبي إنه تم السماح بحرية الخروج والعودة لكافة أفراد المجتمع طوال اليوم دون تقييد اعتبارا من اليوم الأربعاء.
وأعلن الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن برنامج التعقيم الوطني الذي فرض تقييد حركة السكان، انتهى.
من ناحيتها، أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي إنه تقرر السماح بحرية الخروج طوال اليوم مع ضرورة التزام الجميع بمختلف الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.
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