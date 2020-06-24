شكرا لقرائتكم خبر عن «غوتيريش» يدعو المحتل الإسرائيلي للتخلي عن «خطط الضم» والان نبدء بالتفاصيل

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المحتل الإسرائيلي إلى التخلي عن خططه لضمّ أجزاء من الضفة الغربية، مؤكداً أن هذه الخطط أمر يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الافتراضية التي عقدت اليوم، حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية.

Advertisements

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بداية الجلسة، عن قلقه إزاء الوضع المتطور في الأراضي المحتلة، واصفاً إياها باللحظة المفصلية.

وأفاد أنه إذا تم تنفيذ تلك الخطط، فإن الضمّ يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ويضرّ بشدة باحتمال حل الدولتين، ويقوّض إمكانات تجديد المفاوضات.

ودعا غوتيريش، أعضاء اللجنة الرباعية للشرق الأوسط إلى الاضطلاع بدور الوساطة ضمن تفويض الأمم المتحدة، وإيجاد إطار يتفق عليه الطرفان لإعادة الجانبين إلى الانخراط معنا ومع دول رئيسة أخرى، دون شروط مسبقة.