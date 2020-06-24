شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجع الإصابات بها.. حجر صحي على زائري نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو أن الولاية ستطالب الأشخاص القادمين من الولايات الأمريكية التي يوجد بها معدلات مرتفعة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بالخضوع لحجر صحي لمدة أسبوعين لدى وصولهم إليها.

وقال كومو، إن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة، "ليلة الأربعاء/الخميس"، وسينطبق أيضا على ولايتي نيو جيرسي وكونيكتكت المجاورتين.

ويشير هذا التحرك إلى تحول في مسار تفشي الفيروس في البلاد، حيث كانت نيويورك بؤرة تفشي الفيروس في الولايات المتحدة، وفرضت ولاية فلوريدا حجرا صحيا على القادمين منها في مارس الماضي.

والآن، سجلت نيويورك أحد أدنى معدلات انتقال الفيروس، في حين أن هناك علامات واضحة على حدوث قفزات في عدد الإصابات بولايات مثل فلوريدا وتكساس وكاليفورنيا.