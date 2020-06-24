شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجّل 34 ألف إصابة و784 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 34,313 إصابة مؤكدة، و784 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,336,615 إصابة حتى اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 121,117 حالة وفاة.

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