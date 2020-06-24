ليفربول يكتسح كريستال بالاس برباعية ويقترب كثيراً من معانقة لقب البريميرليج

رياضة 2020-06-24 | 22:59 758 مشاهدة بات ليفربول علي بعد نقطتين فقط لتحقيق حلم جماهيره بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الغائب عن خزائنه منذ 3 عقود عقب فوزه الكبير بأربعة أهداف بدون مقابل على ضيفه كريستال بالاس، الأربعاء، في المرحلة الـ31 للمسابقة.



وأصبح ليفربول بحاجة لحصد نقطتين فقط من مبارياته السبع المتبقية في البطولة، للفوز باللقب رسمياً، دون انتظار باقي نتائج منافسيه، لكن الفريق الأحمر ربما يحسم تتويجه الغائب عنه منذ موسم 1989 / 1990، حال تعثر مانشستر سيتي في لقائه مع مضيفه وارتفع رصيد الريدز، الذي عاد إلى طريق الانتصارات عقب تعادله بدون أهداف مع جاره اللدود إيفرتون في المرحلة الماضية، إلى 86 نقطة، بفارق 23 نقطة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، في حين تجمد رصيد كريستال بالاس عند 42 نقطة في المركز التاسع.وأصبح ليفربول بحاجة لحصد نقطتين فقط من مبارياته السبع المتبقية في البطولة، للفوز باللقب رسمياً، دون انتظار باقي نتائج منافسيه، لكن الفريق الأحمر ربما يحسم تتويجه الغائب عنه منذ موسم 1989 / 1990، حال تعثر مانشستر سيتي في لقائه مع مضيفه تشيلسي الخميس في قمة مباريات المرحلة.

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