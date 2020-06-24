ترامب يرجح نقل القوات الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه يتطلع لتوقيع اتفاق للتعاون الدفاعي مع الرئيس البولندي أندريه دودا.

والرئيس البولندي هو أول زعيم أجنبي يزور البيت الأبيض منذ تفشي وباء كورونا الذي تسبب في اتخاذ إجراءات للعزل العام على مستوى العالم.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك، "وقعنا العام الماضي إعلانين مشتركين لزيادة التعاون الأمني بين بلدينا ونتطلع لتوقيع اتفاق للتعاون الدفاعي".

وأعلن ترامب، أنه سيتم "على الأرجح" نقل قوات أمريكية من ألمانيا إلى بولندا.

وقال إن البولنديين "سألونا إن كنا سنرسل جنودا إضافيين"، مرجّحا نقل قوات أميركية من ألمانيا إلى بولندا.

من جهته، قال دودا، إنه "طلب من الرئيس ترامب عدم سحب قوات أمريكية من أوروبا"، من أجل الحفاظ على أمن القارة العجوز.

وتسعى بولندا جاهدة منذ فترة طويلة لزيادة عدد الجنود الأمريكيين على أراضيها وتستضيف حاليا حوالي خمسة آلاف جندي أمريكي.

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والإثنين قبل الماضي، اتهم ترامب ألمانيا بأنها مقصرة بشأن التزاماتها المالية لحلف شمال الأطلسي" الناتو" وتعهد بالالتزام بخطة سحب القوات ما لم تغير برلين نهجها.



ويتمركز في ألمانيا نحو 34500 جندي أمريكي، ويبلغ العدد الإجمالي نحو 50 ألف مع حساب عدد الموظفين المدنيين الإداريين فيها.

وبحسب خطة ترامب، فسيتم تخفيض عدد الأفراد العاملين إلى 25 ألفا، بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل، مع احتمال اتخاذ خطوات بتخفيض العدد مرة ثانية.



وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أكد أن بقاء القوات الأمريكية في بلاده مهم لأمن أوروبا والولايات المتحدة .

وقال ماس، خلال زيارة سابقة لبولندا، إنه "نعتقد أن الوجود الأمريكي في ألمانيا مهم للأمن ليس فقط بالنسبة لألمانيا بل أيضا لأمن الولايات المتحدة وخصوصا لأمن أوروبا".

وكان ترامب والسفير الأمريكي السابق في برلين، ريتشارد جرينيل، هددا في العام الماضي بسحب القوات الأمريكية من ألمانيا لأن النفقات العسكرية لبرلين ظلت، حتى بعد زيادتها بشكل كبير، بعيدة عن هدف حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي يرمي إلى وصول هذه النفقات إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة.

وتحظى القوات الأمريكية في ألمانيا بدعم لوجستي منسق وثكنات ومطارات ومنشآت طبية.