عشرات الإصابات في مواجهات لليوم الثاني مع الاحتلال

أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات اندلعت، الأربعاء، لليوم الثاني، بالضفة الغربية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إن 38 فلسطينيا أصيبوا في مواجهات اندلعت ببلدة أبو ديس، شرق مدينة القدس.

وأشار إلى أن 9 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و22 نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع و4 نتيجة حروق و3 أصيبوا برضوض.

ولفت الهلال الأحمر إلى أن بين المصابين 7 أصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع بعد سقوط قنبلة غاز داخل منزل.

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وكانت مواجهات اندلعت في البلدة أمس بعد استشهاد أحمد عريقات برصاص شرطة الاحتلال على حاجز إسرائيلي بعد اتهامه بمحاولة تنفيذ عملية دهس، وتواصلت المواجهات اليوم.

من جهة ثانية، أصيب 4 فلسطينيين نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع في مواجهات اندلعت، الأربعاء، في بلدة فصايل في الأغوار الشمالية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 4 فلسطينيين أصيبوا نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع في فصايل خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتشهد الأراضي الفلسطينية حالة من التوتر إثر إعلان إسرائيل عزمها ضم أجزاء من الضفة الغربية.