واشنطن تدافع بقوة عن مشروع حظر السلاح لإيران

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، تمسكها بقرار فرض حظر السلاح المفروض على إيران رغم اعتراض روسيا والصين.

وقال برايان هوك، المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، إن "تمديد حظر السلاح على إيران هو الصواب وأمر من الضروري اتخاذه، وكل عضو في مجلس الأمن يعرف ذلك سواء قاله علانية أم لا".

وأضاف لرويترز، أن "الحظر لم يمنع جميع عمليات نقل السلاح الإيرانية، لكن حظر التصدير والاستيراد كان فعالا في وضع قيود واضحة لتصرفات إيران".

وعن اعتراض روسيا والصين قال هوك إن :"روسيا والصين ستواجهان العزلة في الأمم المتحدة إذا واصلتا المضي قدما في عرقلة مسعى الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران".

ومن المقرر أن تنقضي القيود الخاصة بالسلاح، والمفروضة على إيران منذ 13 عاما، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بموجب بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى.

وتصر واشنطن منذ فترة بضرورة عدم رفع الحظر، وينتظر المجتمع الدولي منها دفع الإجراء رسميا.

وسيوضح هوك والسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، الأسباب التي يتعين بموجبها على أعضاء مجلس الأمن، وعددهم 15 دولة، تأييد مشروع قرار لتمديد الحظر على إيران.



والثلاثاء الماضي، سلمت الولايات المتحدة لشركائها في مجلس الأمن مشروع قرار يدين الهجمات التي وقعت عام 2019 في السعودية والمنسوبة إلى إيران ويقترح تمديد الحظر المفروض على الأسلحة لهذا البلد.

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وستنتهز الولايات المتحدة، التي تدعمها منذ الجمعة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، فرصة عقد اجتماع نصف سنوي لمجلس الأمن حول إيران في 30 يونيو للدفاع عن مشروعها.

ومشروع القرار الأمريكي، "يدين هجمات سبتمبر 2019 على السعودية التي شنتها إيران".

والخميس الماضي، أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، براين هوك، أن النظام الإيراني كان عدائيًا تجاه جيرانه لمدة 41 عامًا، وعدم تجديد حظر الأسلحة المفروض على طهران سيكون خطأ كبيرًا.

وقال هوك،:"لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وعدم تجديد حظر الأسلحة المفروض على إيران سيكون خطأ كبيرًا".

وأضاف أن، النظام الإيراني يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، فالعقوبات حرمته من إيرادات هائلة، وحدت من قدرته على تمويل أنشطته في العراق.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن اقتراح أن تعطي أمريكا إيران أموالا لتمويل الإرهاب "هو ببساطة أمر سخيف ".



وأكد أن إيران عرقلت عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مايثير تساؤلات خطيرة حول جهود طهران وما تحاول أن تخفيه.

وأضاف بومبيو، قائلا:"يحدوني الأمل أن يتفهم العالم كله ضرورة تمديد اقتراح حظر السلاح، أعتقد أن الجميع باستثناء بضعة دول تدرك أن هذا الحظر لا ينبغي أن ينتهي وهناك مناقشات تجري بشأن كيفية تمديده"