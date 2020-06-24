انتهاء برنامج التعقيم الوطني في الإمارات ورفع قيود الحركة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلن الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن اكتمال وانتهاء برنامج التعقيم الوطني في مختلف أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، اعتبارا من اليوم الأربعاء 24 يونيو.

وقال الظاهري إن برنامج التعقيم الوطني شهد إجراء تعقيم كامل لكافة المرافق في دولة الإمارات إلى جانب النقل العام وخدمة المترو، "وبطبيعة الحال سوف تستمر عمليات التعقيم الخاصة بالمنشآت العامة والخاصة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الجمهور".

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وأوضح أن انتهاء برنامج التعقيم الوطني يعني السماح بحرية الخروج والعودة لكافة أفراد المجتمع طوال اليوم بدون تقييد.

وأضاف "نطالب جميع أفراد المجتمع بمواصلة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مواجهة مرض كوفيد19"، مشددا على استمرار منع التجمعات العامة وتجنب الزيارات العائلية لضمان صحة وسلامة الجميع والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات عند الخروج من المنزل.

وأكد الظاهري على "ضرورة الالتزام بالحد المسموح به في السيارة الواحدة وهو 3 أشخاص ويستثنى من ذلك السيارات التي تضم أفرادا من أسرة واحدة، كما يجب ارتداء الكمامة في حال تواجد أكثر من شخص في السيارة".

وأشار إلى أنه "سيتم تطبيق القانون بكل حزم على كل من يخالف حرصا على المصلحة العامة وأمن أفراد المجتمع".