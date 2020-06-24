«الأونروا»: دولة الإمارات من أكثر الدول سخاء في دعمنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أشادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بدعم دولة الإمارات لها، مؤكدة أن الإمارات من أكثر الدول سخاء في تقديم الدعم لها.



وتمكنت الوكالة خلال اجتماع دولي استثنائي، على المستوى الوزاري، استضافته حكومتا الأردن والسويد، أمس، الحصول على تعهدات بـ 130 مليون دولار أمريكي من 75 دولة ومنظمة إقليمية ودولية. وترأس الاجتماع كل من وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ووزير التعاون الدولي والتنمية السويدي، بيتر إريكسون، وبحضور كل من أمين عام الأمم المتحدة، انتونيو غوتيريش، والمفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، ووزراء خارجية وممثلين من دول عديدة.

وفي تصريحات وفقا لـ «البيان»، قال لازاريني إن «الشراكات مع الدول العربية مهمة جداً للوكالة، ودعم دولة الإمارات للأونروا من أكثرها سخاء، وسوف تترأس الإمارات العربية المتحدة اللجنة الاستشارية للأونروا بداية يوليو».

أضاف: نتج عن الاجتماع، التزامات مالية بقيمة 130 مليون دولار، من أجل استدامة العمليات والخدمات التي تقدمها الوكالة إلى نحو 5.6 ملايين لاجئ فلسطيني. أضاف أن من أهم ما ركز عليه المشاركون، هو دور الوكالة في خلق نوع من الاستقرار في حياة لاجئي فلسطين، وأهمية أن يستمر نحو نصف مليون طفل في تلقي التعليم بمدارس الوكالة، وأن تستمر المراكز الصحية في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

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وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في مؤتمر صحافي: «الأونروا يجب أن تستمر في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم، بما يضمن حقهم في العودة والتعويض، وفق قرارات الشرعية الدولية».

وأشار المختص في الشأن الفلسطيني، نواف الزرو، إلى أن دعم ميزانية الوكالة للاستمرار في تقديم برامجها ورعايتها للاجئين الفلسطينيين، أمر مهم، لا سيما بعدما انسحبت الولايات المتحدة من تقديم دعمها السنوي. وأضاف لـ «البيان»: الوكالة تواجه صعوبات مالية، منذ أن أوقفت الولايات المتحدة تمويلها عام 2018. إن أي تراجع في خدمات الوكالة، يفاقم مأساة الشعب الفلسطيني، ويهدد حق اللاجئين في الحصول على التعليم والعلاج وغيرهما.

وأعلنت تونس عن تخصيص مساهمة بـ 100 ألف دولار لدعم الوكالة. جاء القرار من قبل الرئيس قيس سعيد، في أعقاب مشاركة تونس في المؤتمر. ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكدت تونس على الدور الحيوي لـ «الأونروا» في تخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين، عبر برامج التعليم والصحة والإغاثة، خاصة في هذا الظرف الصعب، في ظل انتشار جائحة «كورونا» العالمية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وأعلنت الهند عن تقديم مساهمة مالية إضافية لـ «الأونروا»، بقيمة 3 ملايين دولار، ليبلغ مجموع مساهماتها في ميزانية الوكالة هذا العام، 5 ملايين دولار.

جاء ذلك، في كلمة لوزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، موراليدهاران، في المؤتمر الوزاري الاستثنائي للتعهدات لـ «أونروا»، الذي عقد بدعوة من الأردن ومملكة السويد، أمس الثلاثاء. وأعلن الوزير أن الهند ستسهم في ميزانية الوكالة بمبلغ 10 ملايين دولار، خلال العامين المقبلين، وفقاً للمركز الفلسطيني للإعلام.