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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ول عهد ابوظبي يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك بلجيكا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك فيليب ملك بلجيكا، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين الصديقين.
كما تناول الاتصال عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات "جائحة كورونا" في البلدين والعالم، وتداعياتها، وجهود احتوائها، فضلاً عن التعاون الدولي في مواجهتها على مختلف المستويات.
وأكد الجانبان، خلال الاتصال، أهمية البحوث العلمية الهادفة للتوصل الى علاجات ولقاحات ناجحة لفيروس كورونا، وضرورة تقديم الدعم للجهات التي تقوم بها في الدول المختلفة وعلى مستوى العالم، وتعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الجهات لمزيد من الفاعلية للجهود المشتركة في هذا الشأن.
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