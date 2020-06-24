الجيش الليبى يكشف: أردوغان يعمل لصالح أجهزة استخبارات لدول آخرى.. وحقيقة وجود قطع بحرية تركية لحماية حكومة طرابلس

اتهم المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، الأربعاء، أردوغان بالعمل لصالح أجهزة استخبارات تابعة لدول أخرى.

وأضاف المسماري أن أرودغان يتحدى رغبة المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار في ليبيا، مشيرا إلى أن الطيران التركي يواصل رحلاته إلى مصراتة، وأن طائرات شحن عسكرية تركية تنقل السلاح إلى ليبيا. حسبما نشر موقع "العربية-نت".

وأكد المسماري أن هناك قطع عسكرية بحرية تركية قبالة سواحل ليبيا الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي أن "قواتنا المسلحة قامت بتدريب قتالي في منطقة غرب سرت"، وإن الجيش الليبي في المستوى المطلوب ومستعد وجاهز للتعامل مع أي طارئ.

وأردف يقول "رجال القوات المسلحة يؤمنون بأن هذه المعركة هي معركة وطن والتخلص من التكفيرين وإنهاء الغزو التركي"، و إن الوجود التركي في ليبيا لا يهدد ليبيا فقط وإنما يهدد المنطقة الإقليمية بالكامل.

وبخصوص قرار جامعة الدول العربية أمس، قال المسماري إن هناك دول تحفظت على بعض النقاط في القرار بخصوص الأزمة الليبية وهو ما يؤكد تغلغل "الفكر الأردوغاني" في هذه الدول.

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وفي سياق متصل رحب المسماري بما جاء في المؤتمر الصحفي ما بين الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول ليبيا.

وكشف المتحدث باسم الجيش الليبى، عن تواجد قطع بحرية تركية قبالة الشواطئ الليبية الغربية، لحماية حكومة الإرهاب والتكفيرين في طرابلس.

وعرض متحدث الجيش الليبي خرائط لمسار طائرات شحن تركية تنقل السلاح الى ليبيا، متهما أردوغان يتحدى رغبة المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار في ليبيا، وقال المسمارى، إن أكبر ضربة وجهت للجيش التركى كانت عندما ظهرت صور لأفراده وهم عرايا.

وأكد اللواء أحمد المسمارى، أن الجيش يخوض معركة وطن واستخلاصه من التكفيريين وإنهاء الغزو التركى، مشيرا إلى أن الوجود التركى في ليبيا لا يهدد ليبيا فقط بل يهدد المنطقة بشكل كامل.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبى، فى مؤتمر صحفى مساء الأربعاء، إن أردوغان يعمل كوكيل لمخابرات دول أخرى ، مضيفا: "ولا أعتقد أن الرئيس التركي يعمل لصالح الشعب التركى والدليل وجود مئات الآلاف من الأتراك في السجون.، مضيفا:"أردوغان يحاصر ثروة ليبيا وقلب العرب النابض مصر والقيادة الإسلامية فى السعودية".

ورحب المسماري بتصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة بشأن ليبيا، مشيرا إلى أن تركيا تحاول التغلغل في عدد من الدول الإفريقية مثل النيجر وتشاد ومنطقة القرن الإفريقي، والآن فى اليمن.